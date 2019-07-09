В мороз до 19 литров требовал: Особенности эксплуатации Renault Kaptur раскрыл владелец

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Опытный автомобилист проехал на кроссовере всего 7 000 км, но уже четко видит минусы и сильные стороны этого кроссовера.

Владелец Renault Kaptur на тематическом форуме раскрыл особенности эксплуатации кроссовера. Автолюбитель с 18-летним стажем ранее ездил еще на восьми машинах, в том числе на «Калине» и на «Дастере», а потому ему есть, с чем сравнивать.

Renault Kaptur был куплен 2 года назад с пробегом в 20 000 км. Взамен дилерам автомобилист сдал «Калину». С последней он за 9 месяцев эксплуатации намучился, так как она «жужжит, скрипит и рычит».

«Француза» автомобилист взял не случайно – ранее он владел «Дастером», машина не доставляла проблем, а потому он понадеялся, что с Renault Kaptur будет также, и не ошибся, потому что последний радует владельца, но у кроссовера есть большой недостаток, выраженный в его расходе топлива. По словам «реновода», «Каптюр» в мороз до 19 литров требовал.

Автомобилист отметил, что расходом Renault Kaptur «переплюнул» Renault Duster. Последний «на ручке» требовал зимой до 15 литров топлива. «Каптюр» же в среднем в морозы потребляет 16-17 литров бензина.

Так или иначе, полный привод Renault Kaptur «утер нос Дастеру». По словам автомобилиста, «Каптюр» отлично справляется с ледяной «колеей», однако стоит помнить, что на рыхлом снегу лучше отключать ESP, так как эта система «душит» пробуксовку и не дает выехать из снега.

Renault Kaptur рассказчика оснащен мотором отдачей 143 л.с., и по его словам, такой мощности достаточно для кроссовера. Также машина имеет удачную связку двигателя и АКПП – автоматическая коробка передач неплоха для городской езды и лишь иногда провоцирует дергания при переключении передач, особенно, пока не прогреется.

Также автомобилист заявил, что на трассе Renault Kaptur более предсказуемый в сравнении с Renault Duster. Это объясняется более жесткой подвеской «Каптюра». Вспоминая неприятности, которые доставил кроссовер, автомобилист рассказал, что у машины что-то сильно гремело сзади, и позже выяснилось, что грохот издает спойлер, под которым не оказалось уплотнителя – пришлось подкладывать резинку.

Еще у Renault Kaptur начал отрываться нижний уплотнитель водительской двери. Кроме того, в машине наблюдается сильное запотевание задних фонарей в зимнее время.