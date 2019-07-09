«Лучший выбор для России»: Почему стоит приобрести УАЗ «Патриот», рассказали владельцы

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«Патриот» завоевал немалое количество поклонников, готовых ради преимуществ этого внедорожника мириться со всеми его недостатками.

Отечественный автомобиль не славится надёжностью, но его высокую ремонтопригодность и низкую стоимость запчастей признают даже хейтеры. Автолюбители рассказали, почему стоит приобрести УАЗ «Патриот», и назвали его лучшим выбором для России.

Данная модель обладает впечатляющей проходимостью благодаря 210-миллиметровому клиренсу и жестко подключаемому полному приводу с понижающей передачей. При этом авто может похвастаться высокой психологической проходимостью.

Поскольку владельцам не жалко УАЗ «Патриот», его загоняют в такие места, куда на «Гелике» никто не поедет. Причина кроется во втором преимуществе «Патриота» – низкой цене. У него фактически нет конкурентов в России, так как остальные полноприводные «рамники» стоят ощутимо дороже.

Также УАЗ «Патриот» обладает большими возможностями для доработок. Для него предусмотрено немало полезных тюнинг-комплектов начиная от лифта подвески и заканчивая лебедкой. Любят эту модель за вместительные салон и багажник. По словам автолюбителей, «Патриот» стал намного комфортнее, чем был раньше.

При этом более мощный 150-сильный двигатель позволяет машине увереннее начинать движение и справляться с подъёмами. До конца 2019 года в продажу должна поступить новая модификация с 6-ступенчатым «автоматом» Punch Powertrain, ради чего сегодня Заволжский моторный завод работает над новой системой охлаждения двигателя.