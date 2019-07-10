Бюджетное ТО для KIA Rio и Hyundai Solaris: Блогер рассказал, как сэкономить и провести техобслуживание своими руками

Сегодня, 04:00

Иметь машину значит не просто на ней ездить, но и уметь обслуживать, не прибегая к помощи мастеров СТО.

«Народные любимцы» KIA Rio 4 поколения, Hyundai Solaris 2 поколения, а также KIA Rio X-Line могут поставить себе еще один «плюсик» - они необычайно просты в обслуживании, и провести самостоятельно такие операции как замена воздушного, масляного и салонного фильтров, а также моторного масла можно своими руками прямо в гараже, как это сделал блогер YouTube-канала «Garage Lab11/ГаражЛаб11».

Несмотря на то, что все эти авто очень похожи, масляные фильтры для объемов мотора 1,4 л и 1,6 л разные по размеру и не являются взаимозаменяемыми.

Салонный фильтр меняется очень просто. Достаточно открыть и откинуть вниз полностью бардачок. Делается это отжатием фиксаторов слева и справа. Отогнув пальцами пару фиксаторов на крышке салонного фильтра, можно получить к нему доступ. Старый загрязненный убирается, на его место с учетом маркировки и направления тока воздуха помещается новый. Крышка закрывается и бардачок можно вернуть в прежнее положение.

Чтобы поменять воздушный фильтр двигателя, необходимо отщелкнуть 2 фиксатора на крышке кожуха и отвести ее. Старый фильтр изымается. И на его место ставится новый, а крышка возвращается в исходное положение, надежно фиксируясь защелками.

Чтобы заменить масло в двигателе, необходимо слить старое. Для этого откручивается ключом на 17 пробка на картере, и масло сливается в подготовленную тару. При этом на авто KIA Rio 4, KIA Rio X-Line, Hyundai Solaris 2 масло сливается из картера не полностью, поэтому чтобы удалить его остатки, потребуется воспользоваться шприцем и тонкой трубочкой, помещаемой в картер через отверстие пробки. Также для более полного слива стоит открутить пробку маслозаливного отверстия на двигателе.

После полной откачки масла из картера, перед закручиванием пробки, необходимо заменить ее прокладку (кольцо). После того как пробка картера закручена, нужно открутить отработанный масляный фильтр и установить на его место новый. После этого в мотор заливается новое масло и проверяется его уровень. Герметичность системы после заливки масла проверяется путем пуска двигателя и наблюдением за пробкой картера и местом установки масляного фильтра.

Как видно, все предельно просто и получится сэкономить несколько тысяч на услугах СТО.