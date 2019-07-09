«Убийца Амарок и Хилукс»: Всю правду о Mitsubishi L200 2019 года подробно рассказал блогер

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Японский пикап может стать хитом продаж, если «сбросит» цену.

Недавно появившийся обновленный Mitsubishi L200 вызвал интерес у многих автомобилистов. Блогер Игорь Бурцев подробно рассказал всю правду о рестайлинговом японском пикапе.

Технические параметры модернизированного «японца» не изменились – под капотом Mitsubishi L200 2019 года разместился все тот же 180-сильный турбодизель, который теперь получил 6-скоростную АКПП, что должно было добавить «прыти» японскому пикапу. Однако увеличения скорости не произошло – машина в плане разгона фактически не изменилась. Среди остальных изменений блогер заметил светодиодные фары, противотуманные осветители и повышенный клиренс. Однако расположение противотуманок разочаровало обзорщика, так как они могут быть разбиты вылетающими из-под колес камнями.

Интерьер Mitsubishi L200 2019 года выпуска отличается тканевой обшивкой, которая присуща даже топовым комплектациям японского пикапа. Но при этом блогеру понравилась формы сидений, вместительность заднего дивана и эргономика. Вседорожные возможности тоже порадовали обзорщика – благодаря новой геометрии кузова, «японец» легко ездит по сложному бездорожью.

В своем ценовом сегменте на российском рынке Mitsubishi L200 может составить достойную конкуренцию Toyota Hilux и Volkswagen Amarok. «Убийца Амарок и Хилукс», - закончил обзор блогер.