«Землю царапать только»: LADA 4x4 «Нива» с плугом насмешила сеть

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Оказывается, отечественную «Ниву» готовят не только для офф-роуда, но и для вспашки полей – вот только получается это не совсем успешно.

Видеоролик с необычной LADA 4x4 опубликовали в тематическом паблике во «Вконтакте», посвященном нестандартной автомобильной технике. В нем владелец 10-летней «Нивы» сообщил, что решил сделать из машины нечто вроде трактора, поскольку кузов у нее сильно заржавел, а вот с ходовой частью все в порядке.

На кадрах можно увидеть, что хозяин снабдил LADA 4x4 «гусеницами», а также заказ специальный плуг, который можно регулировать по глубине вспашки и углу наклона плужных корпусов. Он даже показал, как у необычной «Нивы» получается вспахивать целину в поле.

Однако сеть такая нестандартная сельскохозяйственная техника лишь насмешила. Подписчики сообщества задумку автора не оценили: «Зачем так насиловать тачку», «За гранью идиотизма», «Бред какой», – пишут комментаторы.

Сомнению они подвергли и выносливость LADA 4x4 . «Движок накроется», – написал ниже другой пользователь, – Если от нагрузки что-то раньше не отвалится». «Сцепление сколько раз меняешь?» – добавил третий.

В итоге пользователи просто не поняли, зачем было так возиться с «Нивой», если можно было приобрести предназначенную для этого сельхозтехнику. «Умные люди изобрели трактор, дядя, проснись», – присоединился следующий. «Землю царапать только», «Да он только дерн сверху снимает, а не пашет», «Верхний слой перевернул и всё», – раскритиковали LADA 4x4 подписчики.