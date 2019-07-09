Haval F7 против Geely Atlas: О выборе между китайскими кроссоверами рассказали эксперты

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Не так давно у «Джили» на российском рынке появился сильный конкурент. Эксперты сравнили китайские кроссоверы в турбированных вариантах исполнения.

В России приобрести Geely Atlas с 1,8-литровым 163-сильным турбомотором можно по цене от 1 465 000 рублей в переднеприводной версии, за полный привод придётся доплатить минимум 100 000 рублей. В свою очередь моноприводный и полноприводный Haval F7 с 2,0-литровым двигателем мощностью 190 л. с. оценили в 1 549 000 и 1 629 000 рублей соответственно.

«Атлас» доступен с классической АКПП, а его соперник может оснащаться только 7-ступенчатым «роботом». Отметим, что данная роботизированная трансмиссия уже доказала свою надёжность на Haval H6 Coupe, который сегодня предлагается только в Поднебесной. Обе модели получили муфту BorgWarner.

Габариты у «китайцев» примерно одинаковы. Однако за счёт того, что длина и ширина Haval F7 немного больше, задние пассажиры получили больше пространства для ног. Также у этой модели более динамичный дизайн, а оптика светит заметно лучше. Багажное отделение данного кроссовера имеет объём в скромные 329 л. С небольшим отрывом Geely Atlas опережает его с объёмом багажника в 397 л.

Что касается поведения на дороге, Haval F7 отличается довольно жесткой подвеской и прекрасно настроенным рулевым управлением. «Джили» более валкий в поворотах, зато может похвастаться лучшей шумоизоляцией.