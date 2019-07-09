«Машина для тех, кто устал от Тигуана»: Блогеры провели тест-драйв Jeep Compass второго поколения

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Американский кроссовер второй генерации оценили в сети.

Jeep Compass второго поколения привлекает внимание автолюбителей, но мало кто знает всю правду о нем. Ведущие канала «Большой тест-драйв» испытали новый американский кроссовер и поделились впечатлениями от него.

Прежде всего блогеры обратили внимание на внешний облик Jeep Compass – в передней части американского кроссовера стоит отметить черную наклейку на капоте, которая приятно поразила их, но в то же время обзорщиков разочаровал вид дневных ходовых огней. Но все же, эксперты считают, что «американец» спереди «выглядит авторитетно». Задние фонари тоже перетерпели изменения, а выхлопные патрубки направлены вниз.

Салон Jeep Compass поразил блогеров высококачественной отделкой и большим пространством для задних пассажиров. Помимо всего интерьер «американца» может похвастаться завидной эргономикой – все системы находятся под рукой, а современное технологическое оснащение привело обзорщиков в восторг. Не обошли они вниманием и багажный отсек американского кроссовера, отличающийся вместительностью и наличием системы электропривода.

Капот «Джипа» не имеет газовых упоров, а сам моторный отсек скрывает 2,4-литровый бензиновый атмосферный двигатель, выдающий 175 лошадиных сил, приводимый в действие 9-позиционную АКПП. С места Jeep Compass трогается резво, а на трассе и в городском потоке отличается адекватным поведением, благодаря хорошо настроенной подвеске. Кроме всего, блогеры положительно отозвались о шумоизоляции американского кроссовера – не слышно никаких посторонних звуков. При езде машину не кренит и она достаточно устойчива и комфортна.

За топовую комплектацию Jeep Compass россиянам придется выложить 2 500 000 рублей, что значительно ниже стоимости его ближайшего конкурента – Volkswagen Tiguan. «Машина для тех, кто устал от Тигуана», - подчеркивают блогеры.