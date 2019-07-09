Renault Logan становится новым народным автомобилем: В сети поделились обзором и тест-драйвом «Логана» за 10 тысяч долларов

Сегодня, 18:10

У «Весты» появился серьезный европейский конкурент.

На YouTube-канале «Автополигон Кузницы» блогер провел обзор бюджетного европейского автомобиля, цена которого в минимальных комплектациях ниже, чем у LADA Vesta. Это новый экономичный Renault Logan, который предлагается салонами по цене от 10 тысяч долларов.

Под капотом самого «простого» современного «Логана» располагается трехцилиндровый мотор объемом всего 1 л и мощностью 73 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». Однако возможен вариант с 0,9-литровым турбированным двигателем, развивающим мощность 90 л.с. и 1,5-литровый 90-сильный «турбодизель».

Багажник для компактного авто большой – 510 литров. Под полом багажника располагается полноразмерная «запаска».

Простора в салоне даже для пассажиров заднего ряда достаточно, но долгая поездка вряд ли окажется комфортной – сиденья жесткие. Стекла задних дверей опускаются и поднимаются механически, тогда как электроподъем возможен только на передних дверях.

Клиренс нового Renault Logan составляет 164 мм. Руль в базовой комплектации регулируется только по высоте. Также есть фронтальные подушки безопасности и CD-ресивер с поддержкой Bluetooth. Если же доплатить еще 500 долларов, то в машине могут появиться боковые подушки безопасности, электропривод с подогревом для зеркал, подогрев передних сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и некоторые другие опции.

Ничего потрясающего от динамики разгона авто с литровым двигателем ожидать не следует. До «сотни» Renault Logan разгоняется за 14,5 с. Заявленный расход по городу составляет 8 литров, а по трассе до 6,5-7 литров.

«Шумка» оставляет желать лучшего, зато подвеска у нового Renault Logan мягкая, энергоемкая, «всеядная». А вот над проблемой задержки рулевого управления производителю стоило бы поработать – колеса не сразу реагируют на поворот руля. Впрочем, отклик мотора после нажатия педали газа также несколько отложен.

Итог: «Рено Логан» зарекомендовал себя как хороший вариант недорогого городского авто для спокойной езды, а в силу набора возможностей и цены авто имеет все шансы стать новым народным любимцем.