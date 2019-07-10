«Не выкинул ролики и радуюсь»: О ремонте заскрипевшего Renault Duster рассказал владелец

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В моторном отсеке кроссовера появился скрежет на «холостых», и автомобилист показал наглядный пример того, когда лучше не выбрасывать старые детали «Пыльника».

Владелец Renault Duster на YouTube-канале «мой рено дастер» рассказал о ремонте заскрипевшего кроссовера. По словам автомобилиста, он приехал в гараж после 180-километровой поездки и услышал на холостом ходу скрежет в области двигателя.

Примечательно, что неприятный звук в Renault Duster больше не повторялся, однако автомобилист не пожелал ждать, чтобы скрежет появился еще раз, и начал искать причину неприятности. Для этого были демонтированы: опора двигателя, крышка, правое переднее колесо. Разборка не показала неисправностей, а проверка ремней показала, что они в норме. Последние менялись на пробеге в 120 000 км, и они прослужили 35 000 км.

По словам владельца Renault Duster, вместе с ремнями в машине заменялись все ролики и помпа. При этом, старые ролики с ГРМ и вспомогательных механизмов автомобилист сохранил на всякий случай, ведь их состояние, невзирая на пробег в 120 000 км, было отличным. «Не выкинул ролики и радуюсь», – добавил автомобилист.

Дело в том, что для выявления источника скрежета, владельцу Renault Duster пришлось «покопаться» в ГРМ. И сделал он это не зря, ведь благодаря проверке ему удалось выяснить, что скрежет издавали те самые новые ролики вспомогательных механизмов, которые прослужили всего 35 000 км. Оказалось, два подшипника имели заметный люфт.

Автомобилист не пожелал менять люфтящие ролики Renault Duster на новые. Вместо этого он взял старые заводские, очистил и смазал их, после чего установил в машину, и никакого скрежета больше не появлялось.