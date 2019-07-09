Дело не в ржавчине: Владелец Haval H6 рассказал о главном «косяке» «китайцев»

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После небольшого ДТП, где он оказался пострадавшим, автор пришел к выводу, почему стоит хорошенько подумать, прежде чем покупать китайский автомобиль.

Своим опытом владелец Haval H6 поделился на канале Tula Auto Blog. Он сообщил, что на днях в «зад» его автомобиля въехал Nissan, вследствие чего была помята багажная крышка Haval H6, задний бампер, парктроник, задний фонарь и насадка на выхлопную трубу.

Страховая компания оценила ущерб и предложила автору либо денежную компенсацию, которой едва ли хватило бы на покупку самых дешевых запчастей, либо ремонт в автосервисе. Владелец Haval H6 выбрал второе. Но его ждал неприятный сюрприз.

Узнав, что им придется иметь дело с китайским автомобилем, сотрудники автосервиса отказались от выполнения ремонта. По их словам, они возвращают своим клиентам готовый автомобиль в течение месяца, но запчасти на «китайцев» дорогие, в наличии их обычно нет, а ждать доставки приходится долго, поэтому в этот срок им никак не удастся уложиться.

Так владелец Haval H6 понял, что бояться при покупке «китайца» нужно не качества ЛКП, и дело вовсе не в ржавчине. И главный «косяк» китайских машин – стоимость запчастей и долгое ожидание их поставки.

В итоге страховая компания перевела владельцу Haval H6 деньги за внешний ущерб после ДТП, чем он остался крайне недоволен. Автор рассказал, что одна лишь железная крышка для багажника без краски и эмблемы будет стоить минимум 30 000 рублей, а оригинальный задний бампер – около 12 000. Поэтому он решил обратиться к другим специалистам, чтобы те выполнили оценку скрытых повреждений, а затем, если понадобится, через суд добиваться от страховой компании полной компенсации.