«Отлично едет»: Volkswagen Jetta с пробегом в 1 000 000 км за 50 000 км приятно поразил блогера

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Немецкий седан с огромным пробегом похвалили в сети.

Мало кто может похвастаться Volkswagen Jetta 1987 года, который до сих пор на ходу. Блогера Стаса Асафьева приятно поразил немецкий седан, купленный за 50 000 рублей.

Интересно, что пробег 32-летней «Джетты» составляет 1 000 000 км. Блогер внимательно осмотрел немецкий седан и обратил внимание, что интерьер машины сохранил неплохое состояние, хотя ряд небольших потертостей на передней панели, дверных картах и руле имеются.

Под капот Volkswagen Jetta 1987 года выпуска получил 1,6-литровый карбюраторный «8-клапанник» с отдачей 70 лошадиных сил – этот двигатель фактически неубиваемый и может выходить еще один миллион километров. В подкапотном пространстве «Джетты» блогер отметил отлично работающие элементы силового агрегата.

Кузов «немца» тоже достаточно хороший и на нем фактически нет следов ржавчины – интересно, что на других бы авто ЛКП уже давно сгнили. Что касается поведения 32-летнего Volkswagen Jetta, то оно довольно устойчивое, а благодаря комфортным сиденьям находиться в «Джетте» очень удобно. Помимо того, обзорщик отметил отличную работу тормозов – машина превосходно замедляется. «Отлично едет», - восхищается Асафьев.