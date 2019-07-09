За что миллион? О первых поломках LADA Vesta Sport на 5000 км рассказал блогер

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Гарантия при покупке новой «Весты» просто спасает, потому как с проблемами можно столкнуться уже совсем скоро после покупки машины в салоне.

На YouTube-канале «Владимир Кеян-Автоподбор в Сочи» популярный блогер и автоэксперт рассказал, с какими проблемами и жалобами к официальному дилеру иногда обращаются владельцы новых авто «АвтоВАЗа». Так по гарантии в сервис обратился владелец новой LADA Vesta Sport 2019 года с целью решения возникших с машиной проблем. При этом на момент обнаружения проблем пробег машины составил всего 5 тысяч км.

Напомним, что новая «Веста Спорт» 2019 года получила 17-е колеса на низкопрофильной резине. Под капотом 1,8-литровый 145-сильный мотор, форсированный за счет прошивки, с чугунным блоком цилиндров. Крутящий момент составляет 182 Нм, клиренс снижен до 147 мм, «приподнята» задняя часть и уменьшен угол атаки передней части авто. Передние крылья на спортивной версии для снижения веса пластиковые, а выхлоп идет на 60-ой трубе. Разгон LADA Vesta Sport – 9,6 с до «сотни» по паспортным данным. Подвеска адаптирована к спортивной езде, достаточно жесткая. Амортизаторы позиционируются как усиленные, но на деле они все равно «сыплются» - так одной из причин обращения владельца новой «Весты Спорт» в сервис после нескольких месяцев владения стали шумы в подвеске и приводах.

Однако это уже не первый раз обращения. Буквально через неделю после покупки машины, при наезде на небольшую кочку у LADA Vesta Sport отвалился передний бампер. Оказалось, что на заводе бампер прикручивают обычными саморезами, что крайне ненадежно, особенно для авто, рассчитанных на спортивную агрессивную езду. «АвтоВАЗу» стоило бы задуматься – «едет неплохо, но цена миллион!», а проблемы появляются быстро, отметил блогер.