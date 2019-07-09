«Посвежевший» универсал: Опубликованы снимки обновленного LADA Largus 2019

Сегодня, 09:01

Автомобиль, запечатленный на фотографиях, представлен в «люксовой» комплектации.

После рестайлинга LADA Largus сможет похвастать новой решеткой радиатора и некоторыми доработками, коснувшимися формы задних стекол. Ещё один приятный момент – в интерьере «посвежевшего» универсала серьезно поменялся дизайн материала обивки для сидений, а на рулевом колесе появился шильдик LADA.

Из улучшений, не попавших на снимки, предполагается появление у LADA Largus фирменного брелока с выкидным ключом (как у бестселлера «Весты») и стильных литых дисков. Помимо этого, в доступную палитру окраски кузова войдет цвет «Лазурит» – синий металлик.

Что касается оснащения LADA Largus, то здесь никаких особых нововведений нет – разве что в «топовой» версии добавятся задние парктроники, электроприводы всех стекол и рейлинги на крышу. Стоимость обновленного «Ларгуса» пока что не объявлена. Стоит добавить, что за актуальную версию фургона в стартовой комплектации сейчас просят 560 тысяч рублей, в то время как за универсал придется заплатить на 30 тысяч больше.