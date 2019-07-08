Почувствовать себя президентом за 18 млн рублей: Названы ценники на роскошный седан Aurus Senat

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Официальную стоимость седана представительского класса объявил глава Минпромторга РФ.

Денис Мантуров рассказал об этом в одном из своих последних интервью журналу Reuters. 18 миллионов рублей, впрочем, не точная сумма, но максимально близкая к этому – именно во столько, по словам Мантурова, потенциальным покупателям обойдется роскошный седан Aurus Senat.

В августе этого года глава Министерства промышленности и торговли пообщел провести шоу-рум марки в Москве. Официальной даты пока нет, но чиновкик уже заявил, что именно там будут обозначены точные ценники «президентского» седана. Не исключается, что одними из первых, кто опробует серийные версии Aurus Senat могут стать покупатели из Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии.

Напомним, в скором времени, помимо седана Aurus Senat, в мелкосерийное производство может поступить гражданская версия парадного кабриолета, минивэн Aurus Arsenal и внедорожный автомобиль бизнес-класса Aurus Komendant.