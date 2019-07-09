«После Калины не страшно на шоссе выехать»: Бывший «ладовод» высказался о покупке Renault Duster

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Владелец французского кроссовера проехал на нем 70 000 км, и у него уже сложилось представление о плюсах и минусах машины. Кроме того, автомобилист рассказал, чем самостоятельно доработал свой «Пыльник».

Бывший «ладовод» высказался о покупке Renault Duster. Ранее он ездил на LADA Kalina, и претензий к российской машине вообще не имеет, ведь она за пять лет эксплуатации не доставляла проблем, и за 125 000 км пробега потребовала лишь замены радиатора отопителя. Все бы ничего, но зимой, даже после уборки снега, отечественный хэтчбек «лёг на брюхо», после чего автомобилист понял, что ему нужна машина посерьезнее.

В итоге, был куплен Renault Duster первого поколения с мотором 2.0 на 135 л.с., 5-МКПП и полным приводом. В данном автомобиле владелец видит много плюсов. К примеру, по его словам, «после Калины не страшно на шоссе выехать» – во французском кроссовере водитель увереннее чувствует себя при обгонах, и ему нравится динамика «Пыльника».

Автолюбитель подчеркнул, что более чем за три года эксплуатации в Renault Duster вообще не случалось поломок. Однако есть в машине то, что смущает владельца. К примеру, кузов машины сделан из тонкого металла, который прогибается, если на него нажать пальцем. Больше всего это заметно по крыше кроссовера.

Также владелец не очень доволен светом Renault Duster. По его словам, на ближнем свете в ночное время некомфортно ездить на скорости свыше 80 км/ч. Так или иначе, дальний свет кроссовера автомобилист назвал вполне достаточным.

Еще владелец Renault Duster рассказал, что ему пришлось самостоятельно «доделывать» кроссовер, ведь машина была куплена в дорестайлинговой версии, и не имела штатных ДХО. В итоге автомобилист решил вместо них использовать габаритные огни, установив в них светодиоды фирмы PHILIPS ценой 350 рублей за пару. Они себя полностью оправдали, так как их свечение хорошо видно даже в солнечный день. Примечательно, что гаишники еще ни разу не сделали замечание за доработку.