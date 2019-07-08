«Куда уходит антифриз»: О причинах «испаряющейся» охлаждайки KIA Rio рассказали в сети

Сегодня, 16:06

Автомобилист пожаловался, что не проходит и дня без того, чтоб ему не приходилось наполнять бачок вновь.

Об этом он рассказал в одном из автомобильных сообществ «ВКонтакте», посвященных популярному «корейцу» KIA Rio. Его машине совсем недавно исполнилось 10 лет, и работала она в такси, но до недавнего времени, по словам водителя, он ни разу не менял охлаждайку за 200 300 километров пробега, но в последние дни всё пошло наперекосяк.

«Куда уходит антифриз? В бачке с каждым днём становится на несколько сантиметров меньше становится, будто чашками его вычерпывают оттуда!», – сокрушается автомобилист, уточняя, что грешил уже даже на прокладку, но она оказалась цела. Да и из выхлопной трубы KIA Rio дым идёт белый, а не синий.

«Подтёков найти не сумел, может он свойства свои потерял, или испаряться начал? Как поступить?», – просит помощи у комментаторов водитель KIA Rio с «испаряющейся» охлаждайкой. Автомобилисты в сети пришли к выводу, что причин для такой непонятной проблемы с «корейцем», вероятно, много быть не может – либо радиатор печки, либо же нечто более глобальное.

Один из владельцев KIA Rio рассказал, что тоже сталкивался с похожей проблемой, но понятия не имел, как её устранить, до тех пор, пока у него во время езды под ковриком не захлюпала лужа охлаждающей жидкости. Как оказалось, «незамерзайка» вытекала прямо под ковролин машины, причём натекло её так много, что неполадки с электроникой могли случиться в любой момент, и водителю повезло, что он вовремя это заметил.

«Пока моря в салоне не будет – не поймешь, откуда течет», «Радиатор печки, значит. Если лужи нет под машиной, то причину проблемы ищи внутри», – подвели итог комментаторы в сети.