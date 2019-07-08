«Круто и дорого»: Обновленный Skoda Superb приятно удивил автоледи

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Чешский универсал бизнес-класса в плане функционала является отличным авто, но его цена не сделает его массовым.

Обновленный Skoda Superb известен в основном кузовом седан, но мало кто знает, что чешский премиальный автомобиль представлен еще и кузовом универсал. Ведущая канала «Лиса Рулит» провела тест-драйв «Суперба», который приятно ее удивил.

Skoda Superb после рестайлинга почти не изменился, кроме оптики, ставшей светодиодной даже в «базе» и размеров – «чех» увеличился в длину на 8 мм. Помимо того, чешский универсал обзавелся видоизмененной радиаторной решеткой.

Под капотом модернизированного Skoda Superb разместился 2-литровый 280-сильный мотор, работающий в паре с DSG – «Суперб» в такой комплектации может «ударить» по карманам автолюбителей, но при этом автомобиль обладает красивым внешним дизайном. «Круто и дорого», - подчеркивает автоледи.

Блогер отметила приятное поведение обновленного чешского универсала на дороге и отличную шумоизоляцию – не слышно никаких посторонних звуков и шума, издаваемого мотора. С места «Суперб» стартует резво – по словам обзорщицы, « у нее чуть не отвалилась голова». Первую «сотню» Skoda Superb 2019 набирает за 5,2 секунды, что обрадовало автоледи, но при этом она называет его спокойным семейным автомобилем, который отлично повинуется своему владельцу. Помимо всего, в восторг эксперта привела и работа роботизированной трансмиссии – она считает ее лучшей КПП на «ваговских» авто.

Не прошла автоледи и мимо салона обновленного Skoda Superb – интерьер премиального чешского универсала привлекает качественными материалами отделки, превосходно оформленным рулем и большим пространством на задних сиденьях. Также автоледи позитивно оценила работу круиз-контроля и ассистента, идентифицирующего дорожные знаки.