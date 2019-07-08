«Бесполезен по всем фронтам»: Почему подержанный KIA Sportage не стоит покупать – блогер

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Приобретая «корейца» с пробегом, водитель совершает большую ошибку.

В этом убежден блогер с канала «Рыжая борода», рассказавший о том, почему подержанный KIA Sportage третьего поколения ни в коем случае не стоит покупать. Причин для такого заявления у автомобилиста несколько, и первая из них – «возмутительно низкое» качество этого корейского кроссовера.

«Я против корейцев ничего не имею, но глупо отрицать, что качество сборки у них – никакое, а материалы, зачастую, самые дешевые из всех, которые только можно приобрести на рынке» – уверенно твердит автомобилист. При этом KIA Sportage ничем не отличается от машин того же «АвтоВАЗ», считает водитель.

«С одной стороны – автомобиль как автомобиль, но с другой – косяк на косяке ведь!», – блогер объясняет, что бензиновый двигатели на KIA Sportage максимально «унылые», ведь на подержанный «Спортэйджах» не хватает даже 2,0-литрового «атмосферника» для более-менее комфортной езды.

«Давно уже двушка заслужила репутацию не очень надежного двигателя», – поясняет автомобилист. По салону кроссовера также хватает претензий. Вне зависимости оттого, как себя ведет водитель, пластик у «корейца» со «вторички» очень быстро становится грязным, да и обивка сидений вместе с рулём стираются моментально, буквально «на глазах».

«Для семьи он никакущий, для бездорожья – слишком низкий, динамики в нём нет. Бесполезен по всем фронтам», – резюмировал обзорщик.