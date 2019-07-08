Расход увеличился порядком: Владелец KIA Rio рассказал о последствиях смены размера колес

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Автомобилист в топливных затратах озвучил разницу между 15-м и 16-м радиусом «катка» на корейском седане последнего поколения.

Владелец KIA Rio на YouTube-канале Rio News рассказал о последствиях смены размера колес. Автомобилист сообщил, что изначально его автомобиль ездил на колесах 15-го радиуса с параметрами резины 185/65 R15.

По словам владельца KIA Rio, после перехода машины на колеса 16-радиуса с резиной 205/55 R16, расход увеличился в разы. Так, когда машина ездила на 15-х колесах, в среднем она потребляла на 100 км пути примерно 6,7-6,8 л бензина. Однако после смены «катков» расход увеличился аж до 8,3 л.

Владелец KIA Rio отметил, что из-за такой большой разницы в расходе автомобилистам приходится ставить себе перед выбором – экономия или эстетика. Однако «риовод» подчеркнул, что использование колес большего размера благотворно влияет не только на облик автомобиля. По словам водителя, после смены колес автомобиль стал устойчивее на дороге – на пятой и шестой передачах машина «идет как самолет».

Напомним, KIA Rio входит в тройку самых востребованных автомобилей в России, невзирая на то, что в первом полугодии продажи модели сократились на 8% – за первые шесть месяцев она разошлась по стране тиражом в 47 тысяч экземпляров.

Стоимость нового KIA Rio в России составляет от 764 900 рублей. Машина предлагается с моторами 1.4 и 1.6 производительностью 100 и 123 л.с. Агрегаты сочетаются с 6-МКПП и 6-АКПП.