«Не обновленный, а совершенно новый»: Водитель объяснил, чем так хорош Toyota RAV4 2019

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«Равчик» после глубокого рестайлинга впечатляет не только технологиями, но и внешностью.

По крайней мере, в этом убежден популярный обзорщик с канала ZIK, который для своего нового видео решил испытать в деле следующую генерацию популярнейшего японского кроссовера Toyota RAV4, выход которого вызвал у различных автолюбителей не самую однозначную реакцию

«Равчик» водитель называет тем автомобилем, который узнать сможет кто угодно, в любом уголке планеты, потому от обновленного Toyota RAV4 автор видео ожидал не только подтверждения своего высокого статуса, но и приятных сюрпризов. И японский бестселлер не подвел.

Предыдущее поколение Toyota RAV4, увидевшее свет ещё в 2012 году, настолько «зашло» публике, что в продажах данная модель успела даже опередить легендарную Toyota Camry, и касательно «Равчика» 2019 года выпуска, у автолюбителя нет сомнений, что его постигнет та же участь, поскольку этот городской кроссовер получился максимально крутым.

Экстерьер автомобиля водитель называет настолько нетипичным для японского бренда, что не влюбиться в него попросту невозможно. «Кто бы ещё 5 лет назад мог предположить, что автомобиль получит такую бешеную оптику, роскошный салон и ультимативное оснащение на уровне флагманов своего бренда?», – риторичным вопросом задался эксперт.

Настолько глубокий рестайлинг для Toyota RAV4, убежден водитель, привел к тому, что многие водители перестали видеть в нём классического «Равчика», но это даже к лучшему, ведь с каждой следующей генерацией автомобиль становится только круче: «Этот RAV4 не обновлённый, нет. Он – совершенно новый!».