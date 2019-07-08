«Ещё не RAV4, но уже не Патриот»: Почему стоит купить Renault Duster в 2019 году – владелец

Сегодня, 18:00

Автомобилист приобрел себе «француза» за 1,1 миллион рублей и остался в восторге.

Началось всё с того, что водитель захотел сменить свою старенькую Toyota Premio 2006 года выпуска на автомобиль поновее, да попредставительнее. «Японец», по словам автолюбителя, был замечательной машиной, очень радовал и «весело» возил, но в какой-то момент начались стабильные поломки, да и правый руль водителя стал потихоньку напрягать: «Решили чётко, что нужно покупать хороший полноприводный кроссовер».

Автомобилист объяснил, что сумел подкопить денег и оформить кредит – таким образом бюджет на приобретение новой машины составил 1,1 миллиона рублей. «Хотелось купить что-нибудь премиумное конечно, но как выяснилось, для полноприводный кроссоверов это не такая уж и большая сумма денег», – огорченно восклицает водитель, заявляя, что в ходе долгих прений и походов по автосалону он всё-таки выбрал себе новенький Renault Duster в комплектации Drive.

Изначально автомобилисту сказали ждать 3 месяца, поскольку на складе якобы не было Renault Duster в необходимых комплектациях, и водитель очень боялся того, что к нему может приехать «Дастер» 2018 модельного года, но в итоге его страхи не оправдались: «Приехал красавчик этого года, с красивыми литыми дисками и доработками по салону приятными».

Автовладелец также крайне рад тому, что в выбранной комплектации французского бестселлера отсутствуют какие-либо заглушки вместо кнопок, как было у Renault Duster предыдущих модельных лет, и водитель убежден, что изначально заводом не предусматриваются такая «фикция» вместо дополнительных опций: «Реношники спецом делают сначала продуманное авто, а затем маркетологи даунгрейдят, чтобы потом продавать подороже!».

Объясняя, почему в 2019 году стоит купить Renault Duster, а не какой-либо из других бюджетных кроссоверов, водитель заявил, что данный автомобиль – лучшее, что можно взять за такие деньги, ведь та же Hyundai Creta, хоть и несколько комфортнее, зато гораздо менее надежна: «Дастер – это конечно ещё не Toyota RAV4, но уже не Патриот!».