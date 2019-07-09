Вариатор или DSG - что лучше: Volkswagen Tiguan сразился с Nissan Murano в гонке по прямой

Сегодня, 05:00

Немецкий кроссовер с «роботом» легко «уделал» «японца» с вариаторной трансмиссией.

Многие россияне задумывались о том, какая из КПП лучше – вариатор или «робот» DSG. Ведущие канала «Auto VRN» организовали гонку по прямой, в которой сразились Volkswagen Tiguan и Nissan Murano.

Под капотом немецкого кроссовера разместился 2-литровый мотор с отдачей 220 лошадиных сил, работающий в паре с DSG. «Мурано» оснащается 3,5-литровым 249-сильным агрегатом, приводимым в действие вариатором. «Тигуан» обзавелся 18-дюймовыми колесными дисками и весит 1 800 кн. Японский кроссовер отличается массой в 1950 кг.

Интересно, что бе машины оснащены полным приводом и относятся к одному и тому же классу. Блогер устроили гонку, чтобы выяснить, что лучше – «Тигуан» с DSG или «Мурано» с вариатором. В первом заезде немецкий кроссовер вырвался сразу вперед и удерживал лидерство до самого финиша. Во втором заезде Volkswagen Tiguan снова «наказал» японский кроссовер. Третий заезд показал, что «немец» с DSG превосходит по скорости «японца» с вариатором.

В четвертом заезде «Тигуан» опять обставил Nissan Murano, резко тронувшись с места и финишировав до конца. Пятый заезд доказал тот факт,. Что скоростные характеристики DSG намного лучше параметров вариатора – Volkswagen Tiguan снова опередил Nissan Murano.