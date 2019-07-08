«Кто тебя учил смазку под пыльник пихать?»: «Кретаводы» обсудили особенности самостоятельного обслуживания Hyundai Creta

Сегодня, 10:09

По некоторым данным, в корейском кроссовере не смазаны шрусы, во что поверил один из автомобилистов. Он показал свой метод решения проблемы, чем навлек на себя критику опытных водителей.

«Кретаводы» обсудили особенности самостоятельного обслуживания Hyundai Creta на тематическом форуме. Инициатором этой дискуссии стал автомобилист, владеющий кроссовером с мотором 2.0 АТ. Машина проехала 5 000 км, и водитель решил смазать шрусы машины, так как из неназванного источника узнал о том, что они не смазаны в «Крете».

Автомобилист показал на форуме, как вводит шприцем через трубку смазку под пыльники Hyundai Creta. Под правый пыльник водитель ввел 140 мл смазки, а под левый – 100 мл. Опытные форумчане, увидевшие ролик начинающего «кретавода», были просто ошарашены тем, что он предлагает. «Кто тебя учил смазку под пыльник пихать?», – возмутился один из участников форума. По его словам, чтобы был толк, сначала необходимо снять пыльник, потом смазать сам шрус и вернуть пыльник на место.

Также опытный автомобилист добавил, что максимально правильно было был вовсе снять шрус, полностью очистить его от старой смазки, и только после этого обрабатывать его новой смазкой. С этим согласились другие владельцы Hyundai Creta на форуме. Один из них добавил, что пыльник, наполненный смазкой, со временем лопнет, и его придется менять.

Стоит сказать, что инициатор дискуссии убежден в своей правоте насчет смазки шрусов через пыльники. Он отметил, что никого не заставляет делать также, как он, но пообещал всем, что его будут вспоминать все, у кого на «Крете» появятся рытвины и трещины в сепараторе.