«Копия Санта Фе дешевле Креты»: Обзором на Landwind E315 поделился блогер

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Китайский кроссовер оценили в сети.

Недавно состоялась презентация LandWind E315, который можно назвать клоном Hyundai Santa Fe. Ведущий канала «Click On Life» поделился обзором на китайский кроссовер.

Во внешнем облике «китайца» блогер отметил раздельные фары , привлекательную радиаторную решетку и светодиодные полоски, свидетельствующие о стильном оформлении паркетника. Задняя часть китайского кроссовера тоже привлекает оформлением фонарей и достаточно красиво сделанным шильдиком. Как отметил обзорщик, внешность Landwind E315 «потянет» на 2 000 000 рублей.

В интерьере Landwind E315 блогер отметил электропривод сидений, кожаную обшивку передней панели, большой дисплей мультимедийного центра и простые управляющие кнопки. Сам салон китайского кроссовера отделан очень дешевыми материалам – по словам автора видео, «везде начали экономить». Но при этом, обзорщик обрадовался наличию места для ключа и беспроводной зарядки для смартфонов. Двойной подлокотник также стал объектом восхищения обозревателя.

Подкапотное пространство китайского кроссовера занимает 1,5-литровый турбоагрегат с мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с «роботом». По сути, Landwind E315 – это клон прославленного Hyundai Santa Fe, но сам автомобиль по цене уступает Hyundai Creta. «Копия Санта дешевле Креты», - подчеркнул блогер.