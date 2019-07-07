«Верьте опыту, а не этим прощелыгам в сервисе»: Как избавиться от хруста в руле Hyundai Creta – сеть

Вчера, 23:00

Автоледи не даёт покоя непонятный треск в рулевой колонке её кроссовера.

В сообществе водителей Hyundai Creta «ВКонтакте», одна из девушек решила пожаловаться на одну неприятную проблему своего автомобиля. При повороте руля влево или вправо, когда машина стоит, появляется громкий хруст, причём при езде посторонних звуков в кроссовере не наблюдается и вовсе, потому автоледи попросила помощи у опытных автовладельцев.

Изначально один из автомобилистов предположил, что виной всему – ступичный подшипник, из-за дефекта которого и начинает проявляться громкий хруст в Hyundai Creta, при попытке совершить долгий поворот. При этом, комментатор даже не уверен, что речь может идти о гарантийном случае, ведь неизвестно, что с рулем на самом деле, и не исключено, что там могло быть физическое повреждение.

«Это ж болячка Креты. Нужно ехать к дилерам», – на этот комментарий тут же отреагировал другой водитель, заявивший, что впервые слышит о так называемой «болячке» Hyundai Creta, поскольку ступичные подшипники – одна из немногих запчастей, которая у этих «корейцев» проходит без проблем очень длительные сроки.

«Вот электроусилитель руля – это болячка, давняя причём», – уверенно заявляет автолюбитель, на что ему в ответ предыдущий оратор начинает объяснять, что услышал данную новость от мастера на станции технического обслуживания: «Я им о такой проблеме не говорил, просто рядом стоял, они обсуждали. Им-то виднее».

Тем не менее, чтобы избавиться от назойливого хруста в руле Hyundai Creta, автолюбительнице настойчиво посоветовали отправиться к дилерам и разузнать, возможен ли гарантийный ремонт, а в случае отказа – нужно будет смотреть именно на ЭУР, но никак не на ступичный подшипник: «Верьте опыту, а не этим прощелыгам в сервисе».