«Тысячи маленьких китайцев закрывают за вами окна»: Как установить доводчики на Hyundai Tucson – сеть

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Автомобильные доводчики стекол на сегодняшний день пользуются большой популярностью, так как это автоматизированное устройство удобно и функционально.

Владелец Hyundai Tucson поделился в сети опытом по установке такого механизма на одном из автомобильных форумов. «Наконец-то дошли руки поставить в Тусон то, чего очень давно не хватало и хотелось», - начинает свой рассказ он. Сам процесс установки, как отмечает водитель, довольно простой и нетрудоемкий. На это у него ушло около двух часов, но, по его словам, он не торопился.

Для подключения доводчика, купленного на AliExpress, необходимо снять пластиковую защиту внутренней стороны двери, отщелкнув предварительно клипсы. Далее необходимо отсоединить коннекторы управления зеркалом и блоком управления стеклоподъемниками. «Действуем по предоставленной братьями-китайцами инструкции на чистейшем английском языке», - продолжает рассказ владелец Hyundai Tucson.

Найдя нужные для подключения провода, на них делается аккуратный надрез, после чего к ним присоединяются провода доводчика. После подсоединения нужно обмотать оголенные компоненты изолентой. Блок механизма крепится на липучки и закрепляется стяжками на внутренней стороне двери. «Отвалится конечно со временем, но что поделать, не монтажной же пеной заливать», - объясняет водитель.

Продолжение... «Целую вечность до сотни едет, зато спорт»: О 2-летнем Mitsubishi Pajero Sport откровенно рассказал эксперт Водитель решил обозначить основные достоинства и недостатки популярного японского кроссовера. Далее проводится сборка двери в обратном порядке. К счастью, после проведенной сборки система заработала как надо.

Теперь все окна в Hyundai Tucson имеют функцию «Авто», управляемую водительским блоком. Окна автоматически закрываются, когда автомобиль ставится на охрану, как штатным ключом, так и сигнализацией. Также можно активировать систему «проветривания» при которой окна немного опустятся.

«Как будто тысячи маленьких китайцев закрывают за вами окна», - завершает свой рассказ автомобилист.