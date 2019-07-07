Изменился лишь внешне: Продажи обновленного Renault Duster стартуют завтра

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Уже 8 июля в Индии можно будет приобрести рестайлинговый французский бестселлер.

Вместе с информацией о дате старта продаж обновленного Renault Duster в сеть также утекло несколько шпионских снимков, исходя из которых можно сделать очевидный вывод о том, что «Дастер» изменился лишь внешне, не получив никаких весомых доработок по интерьеру или технической составляющей популярного кроссовера.

В экстерьере отметить стоит линию капота, сдвинутую чуть выше, а также переработанную решетку радиатора. Оптика приняла более современный вид, тоже самое можно сказать и о переднем бампере автомобиля.

Помимо этого, Renault Duster 2020 модельного года сможет похвастать рейлингами на крыше, доступными уже в «базе», и стильными легкосплавными дисками. Наконец, у «Дастера» немного видоизменился руль, приборная панель увеличилась в размерах, а в «люксе» стала доступной новая мультимедийная система. Моторная гамма Renault Duster, как и раньше, включит в себя 1,5-литровые дизельные и бензиновые агрегаты.