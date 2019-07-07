Не прошло и недели после покупки: «Кретавод» рассказал, как «лечил» глохнущую Hyundai Creta

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Мотор автомобиля останавливался по необъяснимым причинам, и владельцу машины пришлось «помучиться» с дилерами.

«Кретавод» на тематическом форуме рассказал, как «лечил» глохнущую Hyundai Creta. По его словам, не прошло и недели после покупки, как автомобиль начал беспричинно останавливаться. Мотор глохнул, после чего запускался не сразу, а когда запускался, не было понятно, что именно поспособствовало его запуску.

Уточним, что речь идет о Hyundai Creta с мотором 2.0 с «коробкой» 6-АКПП. По словам автомобилиста, машина глохла 1-2 раза в день. Он решил поинтересоваться на форуме, в чем может быть проблема, однако многие форумчане отреагировали недоумением, так как никто из них с подобным не сталкивался, и считают, что такой неприятности в «Крете» сразу после ее покупки быть не должно.

Некоторые форумчане отметили, что вышеописанная проблема может быть связана с некачественно установленной сигнализацией. Владелец Hyundai Creta в ответ на это заявил, что при обращении к «официалам» услышал то же самое. Дилеры посоветовали клиенту на время отключить сигнализацию, чтобы доказать или опровергнуть ее «вину» в неприятности.

Владелец Hyundai Creta сообщил, что отключил сигнализацию, после чего не проехал и 30 километров, как двигатель заглох. После этого автомобилист приехал к «официалам» и потребовал разобраться в проблеме. Последние согласились, забрали машину, сроков никаких не называли, но дали клиенту «Элантру» на время, пока ведется разбирательство.

Через пару дней официалы позвонили «кретаводу» и сообщили, что в его машине выявили брак – неисправным оказался блок управления двигателем, и его заменят по гарантии. Об этом автомобилист радостно сообщил на форуме, однако форумчане радоваться не спешили, а посоветовали владельцу Hyundai Creta внимательно следить за поведением машины после ремонта, так как нужно убедиться, что проблема была именно в блоке управления двигателем.

Форумчане как в воду глядели – через время владелец Hyundai Creta сообщил на форуме, что после замены блока проблема не ушла. Повторный визит к дилерам вылился в замену сигнализации и в зимнюю резину в подарок. Машина неделю поездила без проблем, после чего заглохла в пробке, но, непонятно, по какой причине. А потому автомобилист продолжает ездить на «Крете» в ожидании очередного «косяка».