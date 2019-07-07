Tata Motors создает нового конкурента Hyundai Creta

Сегодня, 16:25

В сети появились фото нового кроссовера разрабатываемого индийской компанией.

Крупнейшая индийская автомобильная компания планирует выпустить новый кроссовер Blackbird, который может создать реальную конкуренцию южнокорейскому Hyundai Creta. Впервые информация о выходе паркетника появилась еще в начале этого года. Новинка занимает среднюю ступень между моделями Nexon и Harrier в линейке бренда.

По словам экспертов, Tata Blackbird должен выйти в 2020 году, который будет представлен на автомобильной выставке в Нью-Дели. Несмотря на это, в сети уже появились первые фото новинки, которая выглядит довольно интересно.

Что касается технических характеристик, автомобиль вероятнее всего будет построен на базе Chery Tiggo 5, а внешний вид будет иметь нечто схожее со «старшей» моделью Harrier. Передние световые огни выполнены в более строгом стиле и имеют зауженную форму.

Моторная гамма нового конкурента Hyundai Creta будет представлена, как бензиновыми, так и дизельными агрегатами.