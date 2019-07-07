«Невыносимые торги»: Автомобилист поделился рассказом о покупке KIA Rio

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Приобретая машину, каждый покупатель хочет получить достойную модель за разумную цену.

Опытом в осуществлении такой покупки поделился водитель, на одном из автомобильных форумов. Как объясняет автолюбитель, перед покупкой машины выбор больше склонялся к LADA Vesta и KIA Rio. Автомобили рассматривались только с автоматической коробкой передач. Заехав в автосалон LADA, водитель устроил тест-драйв машине, предварительно просмотрев множество обзоров про работу «робота». «Но я не ожидал настолько долгого переключения скоростей», - продолжает автомобилист. Несмотря на уговоры менеджера салона подождать до конца лета, когда на «Весту» поставят вариатор, с «Ладой» водитель попрощался.

Приехав в автосалон KIA, представители предложили Rio седан в комплектации Comfort со всеми скидками за 850 тыс. рублей. Эта цена для покупателя была слишком высокой, после чего менеджер предложил купить автомобиль с тест-драйва. Это был «Рио» в комплектации Luxe, к которому прилагались коврики, тонировка и шумоизоляция. Стоимость автомобиля с пробегом в 1600 километров составила 770 тыс. рублей. Обдумывая выгодное предложение, автомобилист согласился, но уже на следующий день ему перезвонил менеджер и заявил, что автомобиль больше не продается, и «крайняя» цена скидки составит 809 тыс. рублей.

После этого, водитель вспомнил про еще одного дилера из другого города. «Позвонил ему и сказал, что нам предлагают машину за 809 тысяч, а что вы нам предложите?», - уточнил покупатель. Посовещавшись с руководством, менеджер предложил такую же комплектацию, но за 790 тыс. рублей. Узнав хорошую новость, счастливчик сделал последний звонок первоначальному дилеру с целью поторговаться в последний раз.

После этого ему предложили все те же 809 тыс., но компенсировали разницу в цене металлической защитой двигателя, ковриками и тонировкой. Такое предложение водителя утроило и после «невыносимых торгов», он все-таки приобрел долгожданный автомобиль.