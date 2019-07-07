«Лучше и дешевле Гольфа»: Об «идеальном семейном авто» Skoda Scala рассказал восторженный блогер

Сегодня, 14:32

По словам эксперта, идеологический преемник Skoda Rapid оказался даже круче оригинала.

Об этом рассказал популярный блогер с канала «What Car?», объяснивший, что с каждым годом автомобили из так называемого Golf-сегмента становятся больше, сложнее и дороже. И если касательно двух первых пунктов у Skoda Scala всё совпадает, то его ценник, убежден автомобилист, способен приятно удивить водителей.

«Он реально большой и сложный, но – ближе к бюджетному», – твердит автор видео, объясняя, что стоимость Skoda Scala ниже, чем у практически всех конкурентов своего сегмента, что делает данный автомобиль крайне привлекательным выбором для тех, кому необходима вместительная и комфортная, но при этом – не очень дорогая машина.

Водитель рассказывает, что у компании Skoda уже давно были шансы «догнать и перегнать» Volkswagen Golf, ведь о выходе «Скалы» речь шла ещё в 2012 году, однако чешскому автогиганту помешала боязнь того, что «Гольф» с «насиженного места» им не скинуть, из-за чего полноценная премьера Skoda Scala откладывалась долгое время, и лишь недавно начались серийные продажи.

Несмотря на то, что оба автомобиля построены на одной платформе, Skoda Scala может похвастать куда более удачной эргономикой и компоновкой салона, благодаря чему внутри машины не отпускает ощущение, что количество свободного пространства попросту не закончится – настолько удобен и просторен салон авто: «Из недорогих автомобилей, судя по всему, Скала – лучшая семейная тачка».

Резюмируя свой краткий обзор, восторженный блогер заявил, что смело может рекомендовать Skoda Scala к покупке тем людям, которые хотят приобрести себе Volkswagen Golf, поскольку «чех» выигрывает у него практически по всем параметрам: «Он во всём лучше и дешевле Гольфа».