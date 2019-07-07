«Все видели, но никто не исправлял!»: Как избавиться от «протечки» в фарах Skoda Octavia А7 – механик

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Как оказалось, данная проблема есть у всех «чехов» данной модели, и устранить её не так уж сложно.

По крайней мере, в этом убежден блогер с никнеймом Stas N, который объяснил, что у своих Skoda Octavia А7 после каждого небольшого дождика водители могут наблюдать нелицеприятные подтёки. И далеко не все автомобилисты признают, что здесь присутствует какой-либо дефект: «Многие предпочитают терпеть, но как выяснилось, это – косяк, который все видели, но никто не исправлял».

Механику удалось узнать, что из-за неравномерных зазоров, в щели между бампером и подкрылком попадает вода или грязь, которая потом стекает через фары. Чтобы не разбирать всё крыло Skoda Octavia целиком, водитель изначально решил попробовать более простые методы – он взял плотный скотч и заклеил слишком места, в которых зазор становился слишком широким.

«Шкоды специально собирают так криво, чтобы сделать их не идеальными и снизить цены. У Audi всё заподлицо!», – убежден водитель. При этом, законопатив заводской «косяк» несколькими слоями скотча, блогер заметил, что даже после сильного ливня никаких серьезных следов на бампере не остаётся.

Даже на следующий день, после нескольких поездок под дождем, «протечка» в фарах Skoda Octavia А7 не давала о себе знать, однако автомобилист решил не останавливаться на этом. Скотч-то в итоге промокнёт и отвалится, пусть и случится это достаточно нескоро, потому водитель рекомендует попытаться защитить себя по-другому.

«Можно разобрать подкрылок и установить туда уплотнители, которая будет препятствовать появлению грязи», – делится полезными советами механик.