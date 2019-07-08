«Целую вечность до сотни едет, зато спорт»: О 2-летнем Mitsubishi Pajero Sport откровенно рассказал эксперт

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Водитель решил обозначить основные достоинства и недостатки популярного японского кроссовера.

Начать свой рассказал блогер Денис Павлов решил с интерьера Mitsubishi Pajero Sport 2017 года выпуска. Ему на обзор досталась максимальная комплектация японского авто. В первую очередь водитель высоко оценил удобный и функциональный мультируль, который существенно упрощает процесс взаимодействия водителя со своим смартфоном.

В целом салон «Паджерика» оставил у блогера скомканные впечатления. Материалы отделки – достойные и качественные, однако эргономика и компоновка в целом оставляют желать лучшего: «Узко, тесно и неудобно, если ехать большой компанией, но в водительском кресле возникает ощущение, что ты попадаешь в свой мягкий, маленький и комфортный мир».

Водитель объяснил, что сидеть внутри Mitsubishi Pajero Sport достаточно круто, но внешне кроссовер не нравится ему категорически. Никакого «спорта» в нём нет и в помине, классический «японец» без каких-либо изысков. Ситуация не стала лучше, когда блогер попытался разогнать данный автомобиль и испытать его «спортивность».

«Как же мотор громко ревёт. Чувствуется 3,0-литровый атмосферник! Целую вечность до сотни едет, зато спорт», – откровенно недоволен автомобилист. В плане различных «фишек» Mitsubishi Pajero Sport водитель выделяет наличие электроподогревов и обилие регулировок сидений и руля. При этом, как для автомобиля за 2,2 миллиона рублей, на передней панели «японца» всё ещё остаются различные заглушки, и этого блогер понять не может.

«То есть плати 2,2 миллиона рублей, а опции мы тебе все не предоставим? Это как так вообще получается?», – неоднозначный итог подвел эксперт.