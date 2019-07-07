«Как корейцы это делают?»: Почему в 2019 году стоит купить KIA Rio, рассказал блогер

Сегодня, 12:30

Он не понимает, как такая дешевая машина могла получилась настолько неплохой.

Об этом он рассказал на своём канале PovWow, устроив для корейского бестселлера KIA Rio третьего поколения небольшой тест-драйв. Блогер обсудил основные плюсы и минусы данного автомобиля, а также попытался определиться с тем, есть ли смысл покупать эту машину в 2019 году, или же лучше обратить своё внимание на другие бюджетные авто.

Для своего обзора блогер взял автомобиль с 75 000 км пробега, чтобы впечатления были максимально объективными. Начать водитель решил с салона KIA Rio. Как для такого внушительного пробега, материалы отделки «корейца» смотрятся вполне достойно, на руле есть потертости, но не критичные, допустимые.

Автор видео считает, что при адекватном уходе машина будет выглядеть ещё лучше, чем сейчас, ведь никаких скрипов или «сверчков» по салону водитель обнаружить не сумел, с этим у корейского седана всё очень хорошо. Разве что при включении кондиционера на полную мощность начинают раздаваться непонятные потрескивания, которые достаточно быстро проходят.

Что касается управляемости и динамики «корейца», то автолюбитель достаточно высоко оценил 123-сильный мотор KIA Rio, отлично сочетающийся с автоматической коробкой передач. Ехать за рулём автомобиля действительно очень приятно, и эксперт уверен, что на других популярных бюджетниках ситуация с рулёжкой куда хуже: «Ехать действительно приятно».

«Мультимедиа достаточно простенькая, да и в целом никаких особых изысков здесь нет. Но вот по сравнению с конкурентами, Рио – топ. Не понимаю, как корейцы это делают?», – восторженно подвел итог блогер, уточнив, что в 2019 году покупать такую KIA Rio – однозначно можно.