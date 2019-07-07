«Лучший Пассат за всю историю»: Эксперт проанализировал Volkswagen Passat B5 со «вторички»

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Немецкий седан даже при больших пробегах демонстрирует устойчивый спрос среди россиян благодаря неприхотливости и долговечности.

Volkswagen Passat в кузове B5 является образцовым, не премиальным бизнес-седаном, снискавшим всеобщую любовь россиян. Эксперт проанализировал «немца» со «вторички»

Volkswagen Passat B5 имеет оцинкованный кузов, благодаря чему даже при повреждении лакокрасочного покрытия несколько лет машина не «увидит» следов коррозии. Но при этом могут наблюдаться сквозные дыры, свидетельствующие о старых повреждениях и некачественной покраске немецкого седана.

Электрика и электроника на «Пассате» довольно надежны, но при этом могут доставить некоторые мелкие неприятности. Из-за неудачного выбора номинала предохранителя климат-контроля оплавляется коммутационный блок в салоне, что влечет за собой дорогостоящий ремонт – но это случается очень редко. Также сбои могут наблюдаться и в климат-контроле, и в мультимедийном центре, которые устранить тоже выйдет недешево.

Одним из слабых мест немецкого Volkswagen Passat B5 эксперт назвал подвеску, при поломке которой приходится менять все ее элементы, но после этого ходовая часть сможет долго порадовать своих владельцев большим ресурсом. Помимо всего, подвеска отличается надежностью как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнениях.

АКПП и МКПП на «Пассате» отличаются завидной долговечностью, но тоже не застрахованы от проблем. На немецком седане с «механикой» часто выходят из строя двухмассовые маховики, замена которых больно ударит по карману владельца. Главной проблемой Volkswagen Passat B5 с «автоматом» выступает ресурс накладок блокировки DDT и медленное загрязнение трансмиссии, но в целом коробки передач легко смогут прослужить 300 000 км.

Продолжение... Забота о безопасности против комфорта: О выборе между Skoda Rapid и LADA Vesta SW рассказал эксперт Блогер сравнил два популярных автомобиля с точки зрения потребительских качеств. Двигатели, расположенные под капотом «Пассата», тоже отличаются надежностью и простотой, благодаря чему они смогут прослужить довольно долго при соответствующем уходе.

В целом, Volkswagen Passat B5 заметно выделяется в линейке, благодаря своей премиальности и надежности. «Лучший Пассат за всю историю», - закончил эксперт свой обзор.