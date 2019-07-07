«После Авенсиса – космос»: Автомобилист рассказал, почему выбрал Camry, а не Optima, Octavia или Mazda 6

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Ранее водитель ездил на Toyota Avensis, но пришло время менять машину. Он рассказал, почему выбрал именно «Камри».

На тематическом автомобильном форуме появился отзыв владельца Toyota Camry XV70 2017 года выпуска с 2,5-литровым 181-сильным бензиновым мотором и АКПП. Автомобилист рассказал, почему выбрал именно этот автомобиль, а не конкурентов в лице KIA Optima, Skoda Octavia и Mazda 6.

В первую очередь он отметил, что после «Авенсиса», который не может похвастаться красивой внешностью, ему захотелось купить по-настоящему привлекательную машину. К тому же, водителю необходим был автомобиль, который может проехать 200-250 тысяч километров без каких-либо вмешательств.

Для покупки рассматривались Skoda Octavia, Mazda 6, KIA Optima и Toyota Camry, и изначально выбор пал на «чеха». «Октавия» едет как «Камри» с 3,5-литровым мотором, но при этом расходует меньше, чем тот же «японец» с 2,5-литровым, уверяет водитель. Но минусом этой модели он посчитал роботизированную коробку передач и несовременность: «Стиль машины уже явно устарел, обычный ВАГ».

Что касается Mazda 6, автомобиль безусловно надёжный, но различий между версиями 2013 и 2019 годов водитель не увидел. «Да, фары другие, да, торпеда другая, но сама машина та же», – подчёркивает он. Также в «Мазде» ему не понравилась жёсткая подвеска, из-за которой чувствуешь себя некомфортно.

KIA Optima – красивый и молодёжный автомобиль, но к нему у автовладельца было смешанное отношение. Главное, что его настораживало – качество материалов в салоне и недочёты в ходовой. «Руль начинает «блестеть» уже при маленьком пробеге, скрипят сидения на кочках, пробивает подвеску – это не критично, но портит общую картину».

В итоге он купил Toyota Camry XV70 и не пожалел – автомобилист считает её идеальной машиной и абсолютным лидером в классе. «После Авенсиса – космос», – закончил свой отзыв автовладелец.