Забота о безопасности против комфорта: О выборе между Skoda Rapid и LADA Vesta SW рассказал эксперт

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Блогер сравнил два популярных автомобиля с точки зрения потребительских качеств.

Об этом он рассказал на своём YouTube-канале Pod Kapot, где уже неоднократно объяснял выбор между самыми разными автомобилями. И если LADA Vesta SW по сравнению со стандартной «Вестой» показалась обзорщику менее предпочтительным вариантом, то в случае со Skoda Rapid всё оказалось вовсе не так однозначно.

Говоря о внешнем виде Skoda Rapid, блогер отметил, что экстерьер чешского бестселлера кажется ему слишком уж простым, и LADA Vesta SW в этом плане очевидно выигрывает. «У Рапида внешность слишком проста и незамысловата, выделяется только передняя часть автомобиля», – убежден обзорщик, уточняя, что лишь спереди «Рапид» выглядит весьма агрессивно, и обладает красивыми фарами.

Длина салона оказалась несколько больше у отечественного авто – 147 против 145 сантиметров, а в ширину LADA Vesta SW так и вовсе значительно просторнее со своими 131 см против 125 см у Skoda Rapid. По заднему ряду ситуация такая же, зато обзорщика порадовал тот факт, что у Skoda Rapid, в отличие от LADA Vesta, задние стекла опускаются до конца, в то время как у «Веста» примерно 14 см всегда остаются над поверхностью.

В Skoda Rapid, по мнению блогера, забота о безопасности находится на более высоком уровне, чем у LADA Vesta SW. Этим обусловлен слишком широкий центральный туннель для задних пассажиров, из-за которого о комфортном размещении на втором ряду сидений трех человек не может быть и речи: «Забота о безопасности сильно снижает уровень комфорта!».

Багажные отделения обоих бюджетных автомобилей оказались примерно равными по геометрическим характеристикам, но у Skoda Rapid оно показалось водителю более функциональным, но менее комфортным – из-за того, что багажник обшит карпетом, помыть его нет никакой возможности, в то время как пластик LADA Vesta SW с лёгкостью вымывается.