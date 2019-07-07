«Взять автомат – переплатить за воздух»: Почему лучше купить Hyundai Creta с МКПП – сеть

Сегодня, 07:25

Автолюбители решили обсудить, какая трансмиссия больше подойдёт для 1,6-литровой «Креты».

Началось всё с того, что в сообществе владельцев Hyundai Creta соцсети «ВКонтакте» один из водителей попросил помочь ему с выбором. Он решил купить себе корейский кроссовер с 1,6-литровым двигателем и автоматической коробкой передач при этом, в комплектации с передним приводом, климат-контролем и так далее.

«Что думаете, потянет автомат с мотором 1.6?», – встревоженно интересуется водитель. Мнения комментаторов в сети на этот счёт серьезно разделились. Автомобилисты разделились на три привычных лагеря, в первом из которых водителю рекомендуют не брать Hyundai Creta с 1,6-литровым двигателем и вовсе, поскольку она, якобы, «не едет».

«Не едет, вот вообще. Только и делать, что обгонять автобусы с фурами, да и то – под горку. Лучше копи на двигатель 2.0», – впрочем, подобные комментарии оказались в меньшинстве. Большая часть владельцев Hyundai Creta предложили водителю не слушать столь критически настроенных людей, и выбирать «Крету» с автоматической коробкой передач смело.

«Всё там едет, не слушай эту чушь. А с автоматом или механикой – тебе решать, выбирай, что больше по душе», – уверенно твердят автомобилисты в сети. Однако самое популярное мнение высказал один из водителей, объяснивший, что «автомат» на Hyundai Creta нужен только в том случае, если речь идёт о моторе 2.0 и полноприводной версии кроссовера, поскольку в противном случае – ни о каких приятных ощущениях от езды и речи быть не может.

«Взять автомат – переплатить за воздух. С 1.6 и на механике отлично, её для всего хватает», – подвели итог комментаторы в сети.