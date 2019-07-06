О необычной санитарной УАЗ «Буханка» рассказали в сети

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В сети напомнили о санитарной машине УАЗ «Буханка». Информацией о необычной модификации фургона поделилась одна из групп УАЗ в соцсети «ВКонтакте».

Многие российские автозаводы создавали санитарные автомобили на основе «Буханки». Примечательно, что объём производства медицинских УАЗ-450А, УАЗ-452А и УАЗ-3962 превосходит базовые версии цельнометаллических фургонов, грузовиков и микроавтобусов. Отсюда взялось ещё одно прозвище «Буханки» – «Таблетка».

Один из самых любопытных экземпляров создал Самарский авторемонтный завод в середине 90-х. Машина, получившая имя САРЗ-2925, была сконструирована на платформе от полноприводного грузовика УАЗ-3303. Доработкой дизайна занимался научно-технический центр ВАЗ.

В отличие от обычной «Буханки» САРЗ-2925 сделали длиннее на 300 мм. Высота потолков увеличилась до 1 630 мм за счёт приподнятой крыши из стеклопластика. Необычный проект так и не попал в серийное производство. Самарский завод выпустил несколько десятков санитарных машин, причём большая часть из них в последствии использовались на данном предприятии.