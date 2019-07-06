«Трещит, кряхтит, но едет»: Как избавиться от хруста при разгоне Renault Duster – сеть

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Как объяснили автолюбители, источники неприятного треска могут быть самыми разными.

Началось всё с того, что в сообществе владельцев Renault Duster соцсети «ВКонтакте» неопытный водитель решил пожаловаться на странный хруст, появляющийся при разгоне его кроссовера. При этом, по подвеске претензий к «Дастеру» никаких нет, убеждает автомобилист, поскольку совсем недавно машина была на техническом осмотре.

«Думал, что это всё тепловой экран виноват. Защита вроде бы затянута, а щелчки при разгоне и торможении всё равно есть! Полный привод, 2,0-литровый мотор, механика, рестайлинг», – просит помощи в сети автолюбитель. Комментаторы предложили ему несколько вариантов, которые в теории могут помочь его Renault Duster избавиться от хруста при разгоне.

Не исключено, что виной всему кардан или тормозные колодки, поскольку, как объяснил водитель, они уже подходят к замене: «Но опять же, если это люфт крестовины кардана, то раз щелкают на старте, то постоянно теперь будут трещать, это не плавающая неисправность», «Замени колодки и посмотри, что из этого выйдет».

У одного из владельцев Renault Duster была схожая проблема, и как выяснилось, всему виной – сайлентблоки, которые пришлось заменить. «Обойма сайлентблока в рычаге гуляла. На подъёмник её ставишь – распирает, нет люфта. А при разгоне как раз и щёлкала», – делится своей ситуацией водитель.

Как оказалось, данный дефект широко распространен среди новых Renault Duster, и большая часть автомобилистов сходится во мнении, что игнорирование треска никаких серьезных проблем не принесет: «У меня также было. Трещит, кряхтит, но едет», «Хороший стук всегда наружу вылезает, наблюдай».