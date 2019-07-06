«И тут пенсионеры рванули по автосалонам»: Чем так хорош Hyundai Santa Fe – эксперт

Сегодня, 21:22

Популярный обзорщик пришёл к выводу, что «Санта» – прекрасный семейный автомобиль.

Об этом эксперт Владимир Гаврилов рассказал на своём YouTube-канале, поделившись наблюдениями о том, чем так хорош корейский Hyundai Santa Fe. По словам водителя, «кореец» представляет собой максимально «честный» кроссовер, от которого не стоит ожидать сюрпризов, но который, тем не менее, не станет обузой для опытного водителя.

Hyundai Santa Fe в четвертом поколении выглядит достаточно стильно и изящно. Решетка радиатора с сотами, светодиодные фонари, задняя оптика с раздвоенной выхлопной системой – всё это эксперту очень нравится, и он убежден, что скажи ему кто-нибудь лет 10 назад, что корейский автопром примет такой вид, то он бы ни за что в такое не поверил.

«А теперь посмотрите, где корейцы, а где – мы», – шутит автомобилист. Клиренса Hyundai Santa Fe хватит для того, чтобы заехать на бездорожье, но слишком глубоко загонять его туда блогер не рекомендует – 180 миллиметров для этого, всё-таки, не предназначены. Что касается подвески, то здесь автор видео признался, что испытал форменный восторг, особенно в задней части «корейца».

«Подвеску хорошенько перелопатили, теперь можно не бояться загрузить его по края», – не может нарадоваться водитель. В 5-местной модификации кроссовер представляет собой по-настоящему вместительный и просторный автомобиль, способный предложить всем своим пассажирам внушительный запас свободного места и выдающуюся глубину регулировок положения спинки сидений.

«И тут пенсионеры рванули по салонам. Да и молодежи он точно понравится. Годится, заверните мне одну», – подводя итог, блогер заявил, что Hyundai Santa Fe – это прекрасный образец по-настоящему корейского кроссовера, в котором каждый водитель сможет найти для себя то, что ему необходимо.