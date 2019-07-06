«Это криворукие калининградские сборщики?»: Первыми впечатлениями от Hyundai Tucson поделился водитель

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После покупки в салоне «Тушкана» были выявлены некоторые недочёты сборки. Нет, ничего страшного, но почему нельзя было сделать нормально?

Первыми впечатлениями от своего Hyundai Tucson водитель поделился на тематическом форуме. Кроссовер уже проехал первую тысячу километров и всем нравится владельцу, но у него осталось несколько вопросов к сборке.

Во-первых, смутило водителя обилие наклеек практически на каждом элементе автомобиля – в салоне, на колёсах, на частях мотора. Во-вторых, некоторые элементы интерьера «Тушкана» были просто не защёлкнутыми, в частности, заглушки болтов крепления сидений – водителю пришлось делать это самому. «Щелк и готово, но почему это должен делать я?», – удивляется автомобилист.

Смутила его и кабельная стяжка, которая торчала из-под заднего сидения Hyundai Tucson. Наконец, в нише для запасного колеса он обнаружил аж целых три сломанных пистона крепления обшивки.

«Все некритично, но меня удивило. Это криворукие калининградские сборщики или это всегда так у новых машин?», – отмечает автомобилист. В остальном он очень доволен своим Hyundai Tucson и нареканий на работу кроссовера нет.