Премиальный китайский SUV «выходит в массы»: FAW объявила о скором старте продаж Hongqi HS7

Сегодня, 17:05

Китайский аналог российского Aurus будут выпускать серийно, начав с модели нового внедорожника на платформе Toyota Crown.

На 12 июля 2019 года намечен старт продаж нового премиального внедорожника, родом из Поднебесной - Hongqi HS7, разработанного и выпускаемого концерном FAW. Новинка построена на базе предыдущего поколения седана Toyota Crown, а по уровню оснащения, комфорта и безопасности позиционируется как прямой конкурент для таких «звезд» как BMW X5 или Mercedes-Benz GLE, по некоторым позициям (в топовых комплектациях) даже превосходя «немцев».

Hongqi HS7 является полноразмерным кроссовером с габаритами 5095х1989х1778 мм и длиной колесной базы 2970 мм. Под капотом у новинки 3-литровый V6 CA6GV30TD мощностью 338 «лошадей» с максимальным крутящим моментом 445 Нм. В качестве трансмиссии предлагается 8-диапазонный «автомат» Aisin.

Hongqi HS7 – полноприводный SUV, причем, даже в базовой комплектации. Авто оборудовано интеллектуальным комплексом безопасности с камерами кругового обзора, системой предотвращения боковых и фронтальных отклонений, автоторможения при движении задним ходом, а также адаптивным «круизом», настроенным и на движение в пробках.

Покорять мир новинка начнет с Китая, где ценник стартует от 2,4 млн рублей в пересчете. Немало. Однако стоит вспомнить, что бренд Hongqi ранее занимался только единичным выпуском эксклюзивных авто для чиновников по типу российского Aurus. HS7 тоже должен был периодически пополнять соответствующие автопарки, но в начале года FAW принял решение о массовом выпуске.