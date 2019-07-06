Цифровую приборную панель для LADA Vesta показали в сети

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Разработка электронной панели приборов для флагманской модели компании «АвтоВАЗ» не стоит на месте. Ожидается, что «приборка» будет полностью готова приблизительно через полгода.

На сегодняшний день специалисты тюнинг-центра Dop-shop уже закончили работать над платой с экраном, её уже можно установить в автомобиль переходным образом. В ближайшие планы разработчиков входит создание корпуса, в котором будет находиться приборная панель, а затем будет изготовлена матрица, на что потребуется около полугода. Соответствующая информация появилась на портале «Лада.Онлайн».

Кроме того, компания-изготовитель озвучила ориентировочную стоимость новой цифровой панели для LADA Vesta – около 15 000-30 000 рублей. Ценник будет зависеть от модификации.

Напомним, ранее в Dop-shop заявили, что новая комбинация приборов получит два больших прибора с виртуальными стрелками. На них будут отображены скорость и обороты, но сохранятся и другие штатные шкалы, например, температура двигателя, количество топлива и т. д.

Однако это не единственная компания, которая трудится над цифровой «приборкой» для LADA Vesta. Так, в Car Modifications Group намерены предложить дисплей 1920х720px, а данные будут передаваться по CAN-шине. На новинку стоимостью 25 000 рублей уже давно открыт предзаказ. Специалисты также собираются создать приборную панель с 3D ускорителем, которую оценили в 35 000 рублей.

Пока LADA Vesta доступна только с аналоговой приборной панелью, но не за горами фейслифтинг модели. Ожидается, что публичный дебют новинки состоится уже будущей осенью, а на рынке автомобиль появится в 2020 году.