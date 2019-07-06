Эксперты назвали самые дешевые в июле иномарки на рынке России

Сегодня, 15:02

Проанализировав российский автомобильный рынок, эксперты составили список самых доступных иномарок текущего месяца.

На первом месте самых дешевых иномарок находится седан Datsun on-DO. Стоимость этого автомобиля составляет 480 тыс. рублей. Второе место в списке бюджетных машин занимает еще одна модель данной марки – Datsun mi-DO. Хэтчбек доступен по цене в 550 тыс. рублей.

Третью и четвертую строчку списка разделили Renault Logan и Renault Sandero соответственно. Цена этих автомобилей стартует от 569 тыс. рублей с учетом базовой комплектации. Пятое место самых дешевых иномарок российского авторынка занимает Kia Picanto стоимостью 629 тыс. рублей.

В сравнении с прошлым месяцем список автомобилей существенно не поменялся. Стоимость некоторых из них осталась прежней. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались только те цены на автомобили, которые были актуальны в начале июля.