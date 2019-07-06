Вторая перекраска за три года: О ржавой Hyundai Creta рассказал владелец

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Слабое лакокрасочное покрытие корейского бестселлера не является сюрпризом для большинства автолюбителей, но иногда дело не ограничивается подкрашиванием кузова у дилера.

Автолюбитель купил себе Hyundai Creta в октябре 2016 года, но без проблем машина «прожила» всего одну зиму. Менее чем через полгода после покупки начала «цвести» пятая дверь: на ней появилось два вздутия краски. Их устранили по гарантии, на работы ушло около недели, причём на это время владельцу дали подменную машину, о чём он рассказал на своём канале Cooper Cars.

Однако к июлю 2019 года Hyundai Creta преподнесла владельцу очередной «сюрприз». На том же месте, где в первый раз вздулась краска, а именно на ребре под стеклом снова появились пузыри. Кроме того, мелкие пузыри можно заметить на капоте. Поскольку автомобиль всё ещё на гарантии, хозяин «Креты» решил снова поехать к «официалам». Если они возьмутся за работу, это будет уже вторая перекраска за три года.

Отметим, что это распространённая проблема, причём зачастую страдает именно дверь багажника. Несмотря на это в ряде случаев дилеры отказывали в гарантийном ремонте, утверждая, что был скол технического характера, а значит гарантия не действует. Об этом автомобилисты писали на форумах, а также рассказывали о ржавчине на сварных швах и сгибах металла.

Любопытно, что на лакокрасочное покрытие корейская компания даёт гарантию на целых пять лет или 150 000 км. Дилеры уверяют, что с 2017 года петербургский завод Hyundai устранил причину, по которой на Creta возникала ржавчина всего через пару месяцев после покупки. Тем не менее на экземплярах 2017 и 2018 годов эта проблема встречалась, хотя и в меньших масштабах.