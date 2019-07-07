«Самая доступная из идеальных тачек»: Чем так хороша Toyota Camry XV 50 с пробегом – эксперт

Сегодня, 06:00

Обзорщик попытался объяснить, почему приобретение подержанной «Камрюхи» – отличная идея.

Чтобы не выглядеть субъективным фанатом японского бренда, водитель для начала прошёлся по некоторым проблемным моментам, с которыми предстоит столкнуться тем, кто захочет приобрести себе подержанную Toyota Camry XV 50. В первую очередь тут идёт речь о действительно высоком расходе топлива, с которым водитель не знает, как бороться.

«Сказки про 7-9 литров на сотню можете не слушать. 12-13, и это – по скоростной трассе!», – рассказывает обзорщик с канала Carwar ZZZ, уточняя, что на этом серьезные недостатки Toyota Camry XV 50 и заканчиваются по сути. К не самым большим проблемам автомобиля он относит разве что дребезжащие стекла: «Если на бездорожье выехать с полуопущенными стеклами, дрожать будут адски. Ещё и опускаться начнут сами по себе».

В остальном же, 6-летняя Toyota Camry XV 50 кажется автолюбителю прекрасным образцом того, какой должна быть машина с пробегом, подходящим к отметке в 70 000 километров: нареканий по работе узлов и агрегатов у блогера не возникло, кожа с пластиком – в норме, не стершиеся, вот только водителю кажется, что экстерьер «Камрюхи» цепляет куда сильнее, чем салон: «Моё личное мнение, но внешне она круче, чем внутри».

При этом дизайн автомобиля водитель называет довольно непривычным для японского бренда, поскольку по кузову не хватает всех этих непонятных линий и обилия хрома. По динамике и управляемости – всё хорошо. Toyota Camry XV 50 в меру резвая, не чета 70-ке, но едет неплохо, достаточно для того, чтобы с комфортом перемещаться из точки А в точку Б: «Погонять ты на ней не погоняешь, но скорость почувствовать даёт».

«Самая доступная из идеальных тачек. Она никогда вас не предаст», – закончил свой обзор эксперт, уточнив, что хороша Toyota Camry с пробегом ещё и тем, что обслуживать её максимально просто, если уход правильный и адекватный: «Заправил, масло поменял и в путь».