«Кореец, который смог»: Что нужно знать о подержанном KIA Ceed перед покупкой – эксперт

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Успех «Сида» складывается из приятной внешности, конкурентоспособной цены и богатого оснащения.

KIA Ceed является одним из лучших автомобилей, привезенных из Южной Кореи, на сегодняшний день, но и он может иметь недостатки. Эксперт рассказал, что нужно знать о подержанном «корейце» перед покупкой.

Под капотом KIA Ceed второй генерации разместился атмосферный двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 129 лошадиных сил, обладающий системой распределенного впрыска топлива и цепным приводом ГРМ. Также этот мотор довольно прост и надежен – по словам блогера, «особо ломаться здесь нечему». Наиболее критические проблемы на «Сиде» встречаются ближе к 80 000 км – причиной этого является неправильно установленный каталитический нейтрализатор, а при езде на высоких оборотах его частицы попадают в поршневую группу, что приводит к задирам на поршнях.

Лучшим методом устранения этой проблемы на KIA Ceed является перепрошивка блока управления двигателя и удаления нейтрализатор, но также можно поинтересоваться у владельца «Сида» со «вторички», удалял ли он данный элемент. Помимо всего, при пробеге 70 000 км на «корейце» клапана нуждаются в регулировке, а к 90 000 км нужно подтянуть цепь ГРМ и заменить опоры двигателя.

Агрегаты, расположенные под капотом «Сида», приводятся в действие АКПП, МКПП и «роботом», которые тоже достаточно долговечны, но некоторые их мелкие недостатки могут огорчить автовладельцев. На «механике» часто наблюдается течь сальника коленвала, а на АКПП приходится меня масло уже на 60 000 км. Роботизированная коробка передач на «корейце» тоже отличается надежностью, но при этом может выйти из строя сцепление, замена которого обойдется в 100 000 рублей.

В своем ценовом сегменте, KIA Ceed со «вторички» - довольно интересное предложение – автомобиль славится достаточным уровнем надежности и «жирной» комплектацией. «Кореец, который смог», - подчеркивает эксперт.