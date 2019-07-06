«800 000 рублей? Ведро!»: О выборе подержанной Hyundai Creta рассказал автоблогер

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По словам эксперта, нормальная «Крета» с пробегом будет стоить не меньше миллиона.

Речь, конечно же, идёт о «люксовой» комплектации Hyundai Creta, подбором которой и занимался популярный обзорщик Владимир Андреев. Ему заказали найти «корейца» в максимальной версии за 800 000 рублей, и сначала он думал, что это – вполне реальная задача, и он без проблем сумеет подобрать клиенту то, что он ищет, однако на деле же всё получилось совсем иначе.

«Паркетник начального уровня», как ласково прозвал Hyundai Creta водитель, всегда казался ему хорошим бюджетником, способным похвастать неплохим качеством сборки, надежностью и комфортом. Водитель знал, что с подержанными «Кретами» всё не так хорошо – большой пробег оставляет на «корейце» серьезные отпечатки, которые видны даже невооруженным глазом.

Так и вышло на этот раз. Автоблогер приехал смотреть на Hyundai Creta 2018 года выпуска, с 1,6-литровым двигателем и «механикой», причём пробег её составлял всего лишь 16 000 километров, потому особых проблем вроде бы как не предвиделось, но уже с первого взгляда, по словам водителя, он понял, что с автомобилем что-то не так.

Изначально была заявлена лишь проблема с катализатором, но первичный осмотр выявил обилие перекрашенных кузовных деталей, причём делалась данная операция явно не у официальных дилеров, поскольку качество покраски – отвратительное, зазоры выставлены плохо, да и с пластиковыми элементами кузова имелись явные проблемы: «Такое ощущение, что она залетала куда-то».

Продолжение... «Вот бы Приус был таким»: Впечатлениями от Volkswagen Passat GTE 2020 поделился блогер Немецкий автомобиль сочетает в себя качественную сборку, прогрессивные технологии, экономичность и надежность. Дальнейший осмотр поводов для оптимизма не прибавил, после чего, для контраста, эксперт направился к другой Hyundai Creta, где осмотрел подержанного «корейца», но уже за 1 миллион рублей.

Он пришёл к логичным выводам: «За 800 000 рублей? Только ведро! Хотите нормальную Крету – готовьте не меньше миллиона».