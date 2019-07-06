«Вот бы Приус был таким»: Впечатлениями от Volkswagen Passat GTE 2020 поделился блогер

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Немецкий автомобиль сочетает в себя качественную сборку, прогрессивные технологии, экономичность и надежность.

«Заряженный» Volkswagen Passat GTE 2020 года в скором времени может появиться на российском рынке. Ведущий канала «Click On Life» поделился впечатлениями от немецкого автомобиля с системой подключаемого гибрида.

Volkswagen Passat в комплектации GTE обзавелся бензиновым 1,4-литровым двигателем с отдачей 110 кВт и электрическим мотором на 85 кВт, однако суммарная мощность будет меньше. Оба «движка» функционируют вместе с «роботом» DSG – такая связка не только экономит топливо, но и способствует быстрому разгону.

Интересно, что динамические характеристики «немца», а также звук мотора привели блогера в восхищение – обзорщик похвалил поведение Volkswagen Passat GTE 2020 в городском режиме и на трассе. Батарея, встроенная в авто, повышает управляемость транспортного средства. Внешность плагин-гибридного «Пассата» фактически ничем не отличается от дизайнерских решений любой другой версии немецкого автомобиля, но при этом эксперт отметил, что «заряженная» машина выглядит более современнее.

Кроме всего, блогера порадовала экономичность Volkswagen Passat GTE 2020 – «немец» демонстрирует малый расход не только бензина, но и электроэнергии. По мнению обзорщика, данный автомобиль отличается надежностью, а также он подходит не только для экономных и прагматичных людей, но и для любителей «погонять». «Вот бы Приус был таким», - восторгается автор видео.